Postarea integrala a medicului Dan Grigorescu: "Nu numai lampile din salile de operații! Dupa 44 de ani de la punerea ei in funcțiune in 1974 (an in care a fost dat in folosința și spitalul!), aceasta lampa scialitica a fost, in sfarșit, inlocuita... Imaginea, surprinsa de mine ieri in trecere spre blocul operator, ne arata care este de fapt viteza reala a modernizarilor din spitalele de stat romanești. Care, ele insele, ar fi trebuit sa fie inlocuite cu altele noi dupa 30 de ani de funcționare. Nu numai lampile din salile de operații..."