Stiri pe aceeasi tema

- Un profesor botosanean de la liceul tehnologic Todireni a fost batut in timpul orei de doi elevi. Unul dintre ei este clasa a VIII-a, iar celalalt clasa a VI-a. Incidentul a fost confirmat de Inspectoratul Scolar din Botosani. Profesorul s-ar fi ales cu ochiul vanat. Incidentul a avut loc miercuri (28…

- Detalii șocante ies la iveala despre tripla crima de la Brașov. Florin Mircea Buliga și-a injunghiat mortal soția și cei doi copii, luni noapte, iar marți s-a predat polițiștilor. Anchetatorii au refacut filmul tragediei din apartamentul din Brașov. Florin Mircea Buliga a avut un comportament normal…

- Polițiștii care ancheteaza moartea lui Andrei Gheorghe au exclus ipoteza unei sinucideri sau a unei crime. La locuința jurnalistului nu a fost gasit niciun indiciu in acest sens. Anchetatorii au stat de vorba cu familia fostului om de radio. Rudele le-au spus oamenilor legii ca regretatul jurnalist…

- Un tanar din Pitesti a fost condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru ca si-a santajat fosta iubita cu un film compromitator. Politia i-a organizat un flagrant si l-a prins in timp ce o talharea pe fata. Decizia Judecatoriei Pitesti poate fi atacata cu apel.

- Un jurnalist de investigații din Slovacia și partenera sa au fost gasiți morți in propria casa. Potrivit purtatorului de cuvant al poliției, barbatul care lucra la la aktuality.sk și iubita lui au fost asasinați, iar crimele ar avea legatura, „cel mai probabil”, cu ancheta la care lucra Kuciak. Știrea…

- Politistul din Slatina care a fost impușcat in cap de iubita lui va fi operat din nou de medicii de la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, insa pana in prezent nu a dat niciun semn ca isi revine. El este in coma de o luna, fiind intubat. (VEZI ȘI: IUBITA POLITISTULUI DIN OLT IMPUSCAT IN CAP […] The…