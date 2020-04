”TRUMP A ȘCOLIT, DIN NOU, INTREG MAPAMONDUL! Poate sunteți la curent cu afirmațiile de ieri, ale Președintelui SUA, referitoare la posibilitatea de a ne injecta dezinfectanți, și la aceea de a ne trata cu raze luminoase care sa treaca prin noi...”, susține medicul primar chirurg Adina Alberts. In opinia medicului, deși președintele american a fost luat in deradere de mai toata lumea, cele indicate de acesta nu sunt nici pe departe imposibilitați... ci ar putea fi chiar o soluție la ceea ce se intampla azi. Intr-o ampla analiza pe pagina personala de Facebook, dr.Adina Alberts face o analiza…