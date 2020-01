Stiri pe aceeasi tema

- Stare de alerta pe intreg teritoriul Chinei. Cea mai mare temere a specialistilor s-a adeverit. Noul tip de coronavirus s-a raspandit in alte doua provincii din China, dupa Wuhan. Autoritatile au transmis ca în weekend au fost depistate doua cazuri în Beijing si un altul în…

- China a anuntat luni un al treilea mort si aproape 140 de noi cazuri de infectare cu un virus misterios, analog SARS, alimentand ingrijorarile cu doar cateva zile inainte de sarbatorirea Noului An chinezesc, relateaza AFP. Bilantul a urcat astfel la 201 de cazuri diagnosticate, dintre care 170 de pacienti…

- Misterioasa pneumonieaparuta în China crește îngrijorarea, în timp ce a doua persoana a decedat, iar zeci de pacienți sunt infectați. Thailanda a anunțat de asemenea, vineri, al doilea caz, relateaza AFP. Un barbat de 69 de ani a murit miercuri la Wuhan (centru), un oraș de 11…

- Un barbat in varsta de 61 de ani a murit in urma misterioasei epidemii de pneumonie cu care se confrunta China, in timp ce alte șapte persoane se afla in stare critica, anunța The Guardian. Rezultatele preliminare de laborator arata ca boala este cauzata de un nou tip de coronavirus din familia SRAS,…

- Maladia a aparut luna trecuta in marele oraș Wuhan (11 milioane de locuitori) și a starnit temeri de o noua resurgența a SARS, care a ucis peste 600 de persoane in China continentala și in Hong Kong intre 2002 și 2003.Este vorba de un coronavirus din familia SARS, care conține un mare numar…

- ​​Autoritațile chineze au declanșat o ancheta dupa ce o epidemie de pneumonie a izbucnit și a stârnit panica. Zeci de cazuri au fost confirmate în Wuhan, conform BBC.44 de cazuri au fost confirmate pâna acum, dintre care 11 severe, potrivit autoritaților. Epidemia a facut ca Hong…

