Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Socialiștilor Europeni (PES) se opune incercarilor repetate ale conservatorilor din Romania de a face schimbari de ultima ora la procedurile electorale ale țarii, in favoareaa agendei proprii.Dupa ce nu a modificat legea pentru alegerile locale in urma cu doua saptamani, guvernul…

- Un medic in varsta de 28 de ani, din China, a murit dupa ce in ultimele zile a incercat sa combata extinderea coronavirusului, care a ucis, potrivit ultimului bilanț, nu mai puțin de 563 de persoane.

- Federatia Internationala de Motociclism a anuntat ca l-a suspendat provizoriu pe pilotul italian Andrea Iannone. Sportivul in varsta de 30 de ani a fost depistat pozitiv la un control antidoping efectuat dupa Marele Premiu al Malaeziei din luna noiembrie a anului trecut.

- Remus Robu a caștigat mai multe procese intentate de romani care au suferit accidente de munca in Marea Britanie. De la 1 februarie, insa, dupa Brexit, va urma un proces de modificare a legislației, iar majoritatea normelor din legislația muncii au fost impuse de Uniunea Europeana. De aici vine ingrijorarea…

- Manchester United joaca de la aceasta ora in deplasare cu Tranmere (L3), intr-o partida contand pentru șaisprezecimile de finala ale FA Cup. La pauza, este 5-0 pentru echipa lui Solsjkaer. Tranmere Rovers, formație din League One, al treilea eșalon fotbalistic din Anglia, i-a intampinat pe „diavoli”…

- Liverpool zboara spre primul titlu in Anglia dupa 30 de ani și evoluțiile jucatorilor aduc bunatați și in FIFA Ultimate Team. Cel puțin 2 jucatori de la Liverpool au șanse mari sa prinda echipa in aceasta saptamana. Portarul Alisson a avut o evoluție sigura in derbi-ul cu Manchester United și și-a…

- Columbianul Robert Farah (32 de ani), liderul mondial la dublu, alaturi de compatriotul Juan Sebastian Cabal, a fost depistat pozitiv la un control antidoping. Federația Internaționala de Tenis a postat un mesaj pe Twitter in care anunța ca Farah a fost supus unui control antidoping pe 17 octombrie…

- Imprumutul lui Philippe Coutinho la Bayern Munchen expira la finalul acestui sezon. Deși bavarezii nu sunt deciși sa activeze clauza de cumparare definitiva a fotbalistului legitimat la FC Barcelona, brazilianul nu duce lipsa de oferte. Acesta este dorit de mai multe cluburi din Anglia.Conform…