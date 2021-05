Stiri pe aceeasi tema

- Timp de peste patru decenii, un medic din Florida a colectat cu aviditate cartonașe de baseball și suveniruri sportive, unele datand din anii 1880. Acum, colecția sa, evaluata la 20 de milioane de dolari, este scoasa la licitație, relateaza CNN . Neurologul Thomas Newman a murit ianuarie, in urma complicațiilor…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, și soția sa, Jill, și-au depus declaratia fiscala pe anul trecut. Potrivit documentului facut public, Joe si Jill Biden au caștigat anul trecut peste 600.000 de dolari. Fostul președinte american Donald Trump a refuzat sa-si prezinte public veniturile. De la Richard…

- O femeie susține ca a cumparat biletul caștigator la loteria din statul California, dar ca l-a uitat in buzunarul unor pantaloni și aceasta a fost distrus in mașina de spalat, informeaza BBC, care citeaza presa americana.

- Ford a inregistrat un profit de 3,3 miliarde de dolari in primul trimestru, cele mai mari venituri nete din primul trimestru dintr-un deceniu. Compania a menționat, insa, ca ar putea pierde jumatate din producție in al doilea trimestru din cauza deficitului de semiconductori care a oprit unele fabrici…

- Sectorul producatorilor de mașini autonome devine din ce in ce mai mic, dupa ce Lyft a devenit ultima companie care iși vinde divizia creata pentru dezvoltarea acestora unui subsidiar al Toyota. Woven Planet Holdings este compania care va achiziționa divizia de vehicule autonome a celor de la Lyft,…

- Directorul general al Twitter, Jack Dorsey, a vandut luni primul sau ''tweet'' sub forma de NFT in schimbul unei sume cu putin peste 2,9 milioane de dolari, informeaza Reuters. Tweet-ul este sub forma de jeton nefungibil (NFT), o forma de activ digital unic ce a explodat…

- Americanul Mike Tyson, fost campion mondial de box la categoria grea, castiga circa 500.000 de dolari pe luna din vanzarea de marijuana, informeaza cotidianul sportiv spaniol Marca, care citeaza presa din Statele Unite. Tyson a infiintat propria societate de cultivare a cannabis-ului, denumita "Tyson…

