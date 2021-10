Stiri pe aceeasi tema

- Paul Ichim, medic chirurg la cea mai mare unitate medicala din sud-estul Romaniei, ii ironizeaza pe pe cei „informati de Sosoaca si adeptii ei”, care refuza sa se vaccineze: „Destept neam mai suntem, nu ne vaccinam. Cine are de crapat, asta e”, afirma dr. Ichim.

- Un cunoscut chirurg galațean critica dur autoritațile care se contrazic pe tema pregatirilor pentru valul 4 al pandemiei. Balbaiala acestor zile seamana a crima, a spus medicul intr-o postare pe Facebook in care sunt criticați și pacienții nevaccinați. Chirurgul galațean Paul Ichim ii critica dur…

- Valul patru ia amploare in Romania. Pe teritoriul țarii au mai ramas doar cateva zeci de paturi libere la secția ATI COVID din cauza exploziei de infectari cu noul coronavirus. Potrivit datelor transmise de reprezentanții din Sanatate, la nivel național erau 1024 paturi ATI avizate de catre DSP dedicate…

- Sindicaliștii de la Europol nu l-au iertat pe ministrul Lucian Bode și au postat pe Facebook doua fotografii de la Untold, una in care acesta pozeaza cu masca si in alta in care este surprins fara.

- Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, a fost surprins fara masca de protectie la UNTOLD intr-un spatiu inchis, se arata intr-o postare a Sindicatului Europol. „Ministrul de interne, ministrul justiției și ministrul transporturilor „wanna be”, Lucian Bode, unicul ministrul 3 in 1, a fost surprins…

- Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, a fost surprins fara masca de protectie la UNTOLD, intr-un spatiu inchis. „Ce raspuns ar trebui sa ofere un politist din strada cetateanului care va fi amendat pe...

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat, luni, ca Romania are capacitatea de a primi migranti, dar cu conditia ca verificarile sa fie realizate de structurile de securitate ale statului roman. "Pe componenta de migratie. Noi, stiti foarte bine, avem doua centre de custodie,…

- Record de infectari zilnice cu noul coronavirus in Romania. Aproape 850 de cazuri au fost inregistrate de marți pana miercuri, cele mai multe din ultimele luni. A crescut și numarul pacienților aflați in stare grava. La terapie intensiva sunt internați acum peste 200 bolnavi.