Un medic are soluția pentru oprirea restricțiilor: Un REFERENDUM pentru pandemie Medicul pneumolog Sorin Bivolaru spune pe Facebook ca ideea referendumului i-a venit deoarece autoritațile de pretutindeni nu reușesc sa gaseasca soluții pentru gestionarea crizei Covid 19. Frica și instinctul de supraviețuire i-au invrajbit pe oameni ceea ce reprezinta un pericol pentru societate, explica medicul. „Pandemia de COVID19 ne-a invrajbit unii impotriva altora, iar vrajba dintre noi a ajuns la nivel de ura. Am ajuns sa fugim unii de alții, parinții fug de copii, bunicii fug de nepoți, frații fug unul de altul, prietenii de prietenii, etc. Ne-am departat de oamenii dragi noua, tocmai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

