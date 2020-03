Stiri pe aceeasi tema

- Un medic de familie din comuna doljeana Mischii este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de abuz in serviciu și zadarnicirea combaterii bolilor. Anchetatorii susțin ca medicul și-ar fi indeplinit sarcinile de serviciu in mod defectos cu ocazia plasarii in autoizolare a doua pesoane. ”La data de…

- Procurorii suceveni au deschis un dosar penal in rem pentru comiterea infractiunilor de zadarnicirea combaterii bolilor si abuz in serviciu, dupa ce la Spitalul Judetean nu au fost luate masurile pentru prevenirea bolilor infecto-contagioase, iar 52 de cadre medicale aui fost confirmate cu coronavirus.Potrivit…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 4 face cercetari pentru zadarnicirea combaterii bolilor si abuz in serviciu la Spitalul Clinic de Urgenta ”Sf. loan” din Bucuresti, unde mai multi angajati ai unitatii medicale au reclamat „existenta unui cadru organizatoric defectuos”.

- Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava a dispus inceperea urmaririi penale in rem pentru zadarnicirea combaterii bolilor si abuz in serviciu, deoarece la nivelul institutiilor judetului Suceava nu au fost respectate masurile dispuse cu privire la reglementarile legislative in vigoare privitoare…

- Procurorii din Filiasi au deschis un dosar penal pentru abuz in serviciu si zadarnicirea combaterii bolilor dupa ce, in perioada 15-19 martie, membri ai conducerii spitalului din localitate si-au indeplinit defectuos atributiile de serviciu, iar ca urmare un pacient a raspandit infectia cu coronavirus.…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Filiasi a inregistrat astazi un dosar penal pentru comiterea infractiunii de abuz in serviciu si zadarnicirea combaterii bolilor in cazul unor functionari publici cu functii de conducere din Spitalul Filisanilor. Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- In urma sesizarii femeii, procurorii au deschis un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor. "Pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti a fost inregistrat la data de 19.03.2020 dosarul penal nr. 2380/P/2020, in care se efectueaza cercetari…

- Parchetul General a anunțat, luni, ca a deschis dosar penal in speța care il privește pe senatorul Vergil Chițac. Procurorii anunța ca urmarirea se desfașoara in rem, adica sunt cercetate eventuale fapte penale și nu persoana senatorului Chițac. Presupusa fapta care este cercetata este „savarșirea infracțiunii…