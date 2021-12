Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca susține relaxarea masurilor aniti-covid la nivel național. Potrivit acestuia, alte țari ar fi fost mult mai relaxate avand in vedere numarul mic de infectari. Medicul apara practic masurile de relaxare din Romania. Țincu spune ca Romania se afla pe un trend descendent al infectarilor și ca nu se pot lua masuri dure de in contextul apariției tulpinii Omicron, cata vreme in țara noastra infectarile scad. „Sigur ca au fost criticate autoritațile romane ca au luat masuri de relaxare, fiind in totala contradicție cu Europa, insa nu imi amintesc ca…