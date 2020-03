Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor informatii de ultima ora, bilantul de decese din Italia a ajuns la 5476 de persoane, 651 de decese doar in ultimele 24 de ore. Autoritatile italiene au anuntat 5.986 de noi cazuri de infectare cu coronavirus in ultimele 24 de ore, numarul total apropiindu-se de 50.000 (47.021).…

- Cuba a anuntat sambata ca a trimis o brigada de medici si asistente in Italia pentru a ajuta in lupta impotriva coronavirusului, la cererea regiunii Lombardia, potrivit Reuters. Brigada trimisa in Lombardia este formata din 52 de persoane, atat medici, cat si asistente, aceasta fiind prima data cand…

- Italia, cea mai afectata tara din Europa de pandemia de coronavirus, a depasit pragul de 2.000 de morti, in ultimele 24 de ore fiind inregistrate 349 de decese, conform unui bilant publicat luni seara de Agentia de Protectie Civila, relateaza AFP si Reuters.Astfel, bilantul a ajuns la 2.158 de decese,…

- Rusia a anuntat miercuri suspendarea majoritatii zborurilor catre si dinspre Italia, Germania, Franta si Spania, statele europene cele mai afectate de epidemia de coronavirus, transmite Reuters.Va fi de asemenea suspendata emiterea vizelor turistice pentru cetatenii italieni, potrivit Agerpres.ro.…

- Ryanair a anuntat luni ca a renuntat la alte zboruri internationale catre Italia si la curse aeriene in interiorul tarii, dupa ce Guvernul de la Roma a impus restrictii de calatorie in nordul tarii, pentru a limita extinderea epidemiei de coronavirus (Covid-19), transmite Reuters potrivit Agerpres.…

- Situatia din Italia, unde sunt inchise pentru carantina toata regiunea Lombardia și alte 14 provincii, ii ingrijoreaza si pe responsabilii Post-ul DAMBOVITA Covid19 – Apel al unui primar pentru dambovitenii din Italia: “Va rog din suflet sa intelegeti acest lucru” apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Inca patru persoane au murit, marți, in Italia, astfel ca bilanțul deceselor cauzate de noul coronavirus Covid-19 ajunge la 11 in peninsula, transmite The Guardian.Inca patru persoane au murit, marți, din cauza epidemiei de coronavirus din nordul Italiei. Numarul total al morților ajunge astfel…

- Turcia va desfasura mai multe trupe in regiunea Idlib din Siria si va raspunde atacurilor fortelor guvernamentale de acolo, chiar daca Ankara continua sa discute situatia cu Moscova, a declarat marti purtatorul de cuvant al presedintiei turce, Ibrahim Kalin, potrivit Reuters, potrivit Agerpres.O…