Un medic acuzat de malpraxis vrea să fie rectorul UMF Iaşi? Rectorul Viorel Scripcariu incearca sa iși mai asigure inca un mandat la Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T.Popa” Iași. Dupa ce propunerea sa de schimbare a modului de selecție a fost respinsa, Viorel Scripcariu iși face public planul sau managerial pe care il are in vedere pentru alegerile pentru funcția de Rector al UMF Iași. Mai mult decat atat, Viorel Scripcariu uita ca in anul 2017 a fost dat in judecata pentru malpraxis, dar și de faptul ca firma de construcție care a preluat majoritatea lucrarilor de la UMF Iași pare sa ii fi renovat și vila sa. In aceste conditii, ne intrebam,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

