Un medic a spus cum își vindecă pacienții de COVID: O medicație simplă și ieftină Un medic pneumolog din Romania a vindecat de COVID aproape 1.000 de pacienti, tratand boala ca pe o pneumonie atipica și utilizand o medicație clasica și, in același timp, ieftina. Dr. Flavia Groșan este medic pneumolog-bronholog si precizeaza ca obiectivul ei a fost, inca de la inceputul pandemiei, ca niciun bolnav sa nu aiba nevoie de masca de oxigen. Pentru a-și pune pacienții pe picioare, medicul a utilizat un antiobiotic clasic, potrivit national.ro. "Obiectivul meu de la inceputul pandemiei a fost ca niciun pacient sa nu ajunga pe masca de oxigen, nu intubat, pe masca. Și nu a ajuns. Eu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Flavia Groșan este medic pneumolog-bronholog și are pana acum aproape o mie de pacienți Covid vindecați fara o zi de spitalizare, doar cu medicație. Covidul este o pneumonie, una atipica, dar pneumonie, și trebuie tratata ca atare, spune dr.Groșan, potrivit national.ro ”Obiectivul meu de la inceputul…

- Andreea Moldovan, secretar de stat in MS, spune despre contrele legate de maștile la orele de sport ca daca un copil ar infecta alții in timpul orelor de educație fizica ar compromite tot efortul din școala. In ce privește faza epidemiologica in care suntem, medicul spune ca suntem in valul 3.…

- Valeriu Gheorghița, directorul campaniei de vaccinare a declarat ca vom putea renunța la masca de protecție cand se va atinge un prag de vaccinare colectiva. Un alt factor important este descoperirea tulpinilor noi care nu intra in imunizarea vaccinului impotriva COVID. ”In momentul in care vom ajunge…

- Spitalul Parhon din Iași raporteaza ca incidența cazurilor de COVID-19 in randul pacienților care au nevoie de dializa a scazut cu 90% dupa ce jumatate dintre pacienți s-au vaccinat. Daca la testarea obligatorie la doua saptamani erau depistate de fiecare data 20, chiar 25 de cazuri, in ultimele doua…

- Ziarul Unirea Persoanele programate la vaccinare, care deservesc zone esentiale se AMANA cu 10 zile: „Avem un deficit de 117.000 doze” Incepand cu 28 ianuarie, se decaleaza cu zece zile toate persoanele programate pentru prima doza, care deservesc activitați esențiale. Medicul militar, Valeriu Gheorghița,…

- Valeriu Gheorghița spune ca cei care și-au facut programare la vaccinare, dar centrele au fost inchise de sarabtori, vor fi programate automat pentru vaccinare. „Persoanele programate pana pe 30 decembrie, dar care nu au fost vaccinate pentru ca centrele au fost inchise, sunt inscrise deja in sistemul…

- Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov primește astazi 100 de doze de vaccin impotriva COVID-19 din cele 10.000 care au ajuns in țara, urmand ca inca 100 de doze sa ajunga peste 3 saptamani pentru rapel, spune medicul Andreea Moldovan, directorul spitalului. De altfel, Moldovan va fi prima vaccinata…

- Theo Trandafirescu, medic american de origine romana, a declarat, sambata, ca nu a avut nici o reacție adversa, dupa ce i s-a administrat in SUA prima doza de vaccin Pfizer-BioNTech, acelasi tip de vaccin anti-COVID care va fi utilizat si in Romania, incepand cu 27 decembrie, noteaza Antena 3.Specialist…