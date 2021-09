Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit celor mai recente date, Colegiul Medicilor din Romania (CMR) avea inregistrati in baza de date, la jumatatea lunii septembrie, 1.884 de medici cu libera practica in specialitatea Anestezie si Terapie Intensiva. Cei mai multi dintre ei activeaza in Capitala (523), urmata de Cluj (165) si de…

- Doua milioane de doze de vaccin gripal au fost deja cumparate deocamdata pentru campania de vaccinare din acest sezon, in conditiile in care anul trecut au fost cumparate 2.970.000 de doze, au declarat surse din Ministerul Sanatatii pentru News.ro. Primele 300.000 de doze de vaccin ar trebui sa ajunga…

- Tulpina este extrem de contagioasa și se poate transmite chiar și la 8 persoane, fața de varianta inițiala. In ultima saptamana, au fost inregistrate 187 de noi cazuri și 12 decese. "Știm ca Delta se raspandește cu o viteza mai mare, fiecare pacient infectat infecteaza 6, 7, 8 oameni in jurul lui, fața…

- Peste 3.000 de fetite au fost vaccinate anti-HPV in Bucuresti din luna mai si pana in a doua jumatate a lui august, in lunile mai si iunie, numarul acestora depasind 1.000, conform Direcției de Sanatate Publica București. Situatia stocurilor de vaccin HPV la DSP Bucuresti, la jumatatea lunii august…

- La Spitalul Victor Babeș din București nu mai sunt locuri libere la secția de Terapie Intensiva pentru bolnavii de Covid-19, toate cele 7 locuri sunt ocupate, a declarat Simin Aysel Florescu, managerul unitații medicale pentru News. De asemenea, medicul a spus ca din cauza numarului mare de pacienti…

- ”Incep sa apara cazuri noi, multe, la persoane tinere și nevaccinate. In spitalul ”Victor Babeș” in momentul de fața, in secția de Terapie Intensiva care e doar Covid, sunt persoane tinere și sunt nevaccinate. De ce nu se vaccineaza oamenii... Eu spun sincer ca acum mai mult decat sa ma uit un pic in…

- Recensamantul politic al urșilor. Ar fi de tot rasul anunțatul recensamant al urșilor daca nu s-ar fi intamplat atatea tragedii iar altele sunt pregatite prin grava culpa administrativa. Romanii, sau alți amatori de calatorii pe aceste meleaguri, nu se mai pot aventura in natura pentru ca risca a fi…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, marti seara, ca sustine orice masura, oricât de ferma, care ar putea încuraja vaccinarea anti-COVID-19 în România, mentionând ca în prezent nu exista posibilitatea vaccinarii obligatorii împotriva noului coronavirus."În…