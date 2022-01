Un medic a falsificat 270 de facturi: pagubă la stat de 400.000 lei Un moldovean a inselat statul cu aproape 400.000 de lei, falsificand 270 de facturi. Cazul a ajuns in instanta dupa scurgerea a 6 ani de la comiterea faptelor. Moldoveanul nu se mai afla de mult in Iasi, lucrand ca medic in Paris. Nici judecatorii nu si-au mai batut capul cu el, aplicandu-i o pedeapsa cu suspendare. In 2010, Mihai Malcoci infiintase SC MC Comisany SRL, o firma specializata in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele. Firma nu a avut angajati niciodata, iar in prezent este radiata. In cei cativa ani in care a functionat, societatea cumpara marfuri… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

