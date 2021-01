Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Grebenișan, fosta concurenta Asia Express, este intr-o forma de zile mari și a impartașit cu toți cei 690.000 de urmaritori de pe Instagram secretele sale pentru o silueta superba.

- Vineri seara, 18 decembrie 2020, a avut loc marea finala a emisiunii concurs X Factor 2020. Marea caștigatoare a serii a fost chiar eleva lui Ștefan Banica Jr. Acum s-a și aflat cum a caștigat Andrada Precup X Factor 2020. Cum a caștigat Andrada Precup X Factor 2020 Marea caștigatoare a X Factor 2020,…

- A fost unul dintre cei mai ravniți burlaci de la Hollywood și nimeni nu-l vedea insurat vreodata. Totuși, frumoasa Amal Alamuddin a reușit imposibilul in septembrie 2014, cand George Clooney a spus un "DA tare și raspicat in fața ofițerului de stare civila.

- Alina Eremia este in culmea fericirii, dupa ce a anunțat pe rețelele de socializare ca familia ei urmeaza sa se mareasca. Artista nu a mai putut pastra secretul și le-a dezvaluit fanilor adevarul.

- Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Carmen Dorobaț, a fost condamnata vineri la trei ani de inchisoare cu suspendare intr-un dosar in care este acuzata ca, alaturi de soțul sau, tot medic, a primit mita de la 124 de studenti de la Universitatea de Medicina si Farmacie Iasi, pentru a-i…

- Un fost bodyguard al lui Michael Jackson a spus ca era impotent. Fosta sotie a megastarului, Debbie Rowe, a dezvaluit ca a fost inseminata artificial, noteaza click.ro. Fiddes, care era un confident al acestuia, a povestit ca Jackson a fost parasit de doua iubite secrete, o tanara si o angajata, din…

- Vitaminele trebuie sa fie mereu in vizorul nostru atunci cand ne alegem un meniu zilnic. Cateva dintre alimentele care conțin vitamina D se afla in casa noastra, dar puțini știu care sunt beneficiile lor sau cum sa le introduca in preparatele consumate de-a lungul zilei. Alimente bogate in viatmina…