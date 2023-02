Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care a participat in week-end la un botez s-a plans IPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, ca deși a platit o taxa de botez, preotul care a oficiat slujba a mai cerut o suma de bani fixa de la fiecare naș. „Cu siguranța dumneavoastra știți ca preoții nu mai practica asta dar ieri,…

- Un barbat din Singapore s-a suparat foarte tare cand a fost respins de o femeie și a decis sa-și mai reduca din suferința intentand un proces impotriva acesteia. Barbatul, K. Kawshigan, a cunoscut-o pe Nora Tan in 2016. Deși el iși dorea sa aiba o relație amoroasa cu ea, femeia l-a vazut mai mult ca…

- In urma cu puțin timp a izbucnit un incendiu in localitatea Orzeni, comuna Holboca, județul Iași. Din primele informții deținute de reporterii BZI, se pare ca incendiul se manifesta la o casa de locuit. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de intervenție și stingere cu apa și spuma din cadrul…

- MUTARE… Imprumutat de FCSB la Botoșani, barladeanul Ovidiu Perianu (20 de ani) nu va mai continua la echipa antrenata de Flavius Stoican. Mijlocașul și-a gasit repede echipa și a fost imprumutat tot in Liga 1, la Chindia Targoviște. Chindia Targoviște, echipa pregatita de Anton Petrea, a obținut semnatura…

- PRINS Politistii de frontiera din cadrul Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unui barbat cu cetatenie R. Moldova care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals, desi nu a obtinut niciodata acest drept. In data de 03 ianuarie a.c., in jurul orei 11.00, in Punctul…

- Un autoturism Range Rover cautat de autoritatile italiene a fost depistat si, ulterior, indisponibilizat de politistii de frontiera suceveni la iesirea din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Vicovu de Sus, a informat, sambata, Biroul de presa al ITPF Sighetu Marmatiei. Sursa citata a precizat…

- In urma cu putin timp s-a produs un incident aviatic la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, un avion de mici dimensiuni a aterizat fortat in in satul Borșa, din comuna Vladeni. UPDATE 4: La locul incidentului a sosit o duba ce a adus combustibil pentru avionul aterizat de urgența.…

- Un barbat din Savinesti care a spart o biserica din localitatea Dobreni a adormit in lacasul de cult dupa ce a baut vinul furat de acolo. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, subinspectorul Ramona Ciofu, a declarat ca asupra barbatului a fost descoperita si o icoana pe care a sustras-o din biserica. „Politistii…