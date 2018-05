Stiri pe aceeasi tema

- Hoții din autoturisme saltați joi din locuințele lor din Movilița, județul Ialomița, sunt din nou liberi. Cei patru ialomițeni cu varste cuprinse intre 18 și 34 de ani au scapat cu o masura mult mai ușoara dupa ce inițial au fost reținuți pentru 24 de ore. Ei au fost plasați sub control judiciar pentru…

- Un mecanic de locomotiva a tras un semnal de alarma in privinta hotilor care actioneaza pe calea ferata, la Fetesti, convins fiind ca acestia ar fi mana in mana cu politistii de la Transporturi. Incidentul vine la scurt timp dupa ce judetul Ialomita a fost cutremurat de furturile din autoturisme de…

- Primele masuri luate de luate de Poliția Romana in cazul jafurilor de la Sinești! Mai exact, IGPR a inaintat Ministerului Afacerilor Interne o propunere de cercetare prealabila a sefului IPJ Ialomita in urma unui control efectuat la aceasta unitate dupa ce in spatiul public au aparut informatii despre…

- Rebeca Cocora, adolescenta din Timișoara care a disparut, joi, dupa ce nu a mai ajuns la școala, a fost gasita. Fata, in varsta de 14 ani, nu mai daduse niciun semn de viața de mai bine de 24 de ore, iar parinții au alertat Poliția deoarece fiica lor are telefonul inchis . Fata este din Caraș-Severin…

- Vedeta Antenei 3, Mircea Badea, se afla in centrul unui scandal imens. Acesta a fost citat la Poliție pentru data de 20 martie, pentru a aduce clarificari in cazul jignirilor aduse polițiștilor, dupa cazul polițistului pedofil. Polițiștii s-au sesizat dupa o serie de mesaje postate de Mircea Badea…

- Ucraina i-a avertizat vineri pe alegatorii rusi ca nu le va permite accesul la consulatele tarii lor pentru a vota duminica in cadrul scrutinului prezidential rus, organizat dupa patru ani de la anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova, relateaza AFP. Ministrul de interne Arsen Avakov a anuntat…

- Liviu Pleșoianu a transmis un mesaj cu subințeles pe pagina sa de Facebook. Deputatul acuza ca se vrea scoaterea sa din joc, cu trimitere la colegii sai din PSD. Pleșoianu a publicat mesajul la sfarșitul Congresului PSD, intr-o postare foarte interesanta pe contul sau de Facebook.Citește și:…

- Politistii de la transporturi au efectuat 35 de perchezitii domiciliare, in 7 judete, printre care si Ialomita, la persoane banuite de furturi de ambarcatiuni, pescuit ilegal, delapidare, precum si contrabanda cu tigari si cu produse petroliere. 31 de persoane au fost retinute.