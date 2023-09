Stiri pe aceeasi tema

- Un mecanic de locomotiva pe un tren de calatori a fost depistat pozitiv la cannabis de catre polițiștii din Galați. Alți doi mecanici au refuzat testarea, iar aceștia s-au ales cu dosare penale.

- Pentru CFR Calatori, siguranta si securitatea pasagerilor este prioritara. In acest context, in data de 27.09.2023, la initiativa CFR Calatori, reprezentanti ai Revizoratului General de Siguranta Circulatiei din cadrul companiei impreuna cu reprezentanti ai Politei Transporturi Buzau au desfasurat activitati…

- Un mecanic de locomotiva care a manevrat doua trenuri de calatori a fost ulterior depistat pozitiv cu aparatul drugtest la canabis, transmit polițiștii din Galați. Alți doi angajați au refuzat testarea. Pe numele celor trei a fost deschis dosar penal. Polițiștii se aflau in timpul unei acțiuni de control…

- Un barbat in varsta de 23 de ani, din judetul Arges, angajat ca politist in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, a fost depistat in timp ce conducea o motocicleta pe drumul national DN 15D, aflandu-se sub influenta drogurilor, transmite Agerpres. Incidentul s-a petrecut luni, 18…

- INCONȘTIENȚA la volan: Un tanar șofer din Alba, prins drogat de polițiști, in timpul unui control INCONȘTIENȚA la volan: Un tanar șofer din Alba, prins drogat de polițiști, in timpul unui control In noaptea de 5 septembrie 2023, in jurul orei 02.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au oprit, pentru…

- La data de 3 septembrie a.c., in jurul orei 11.30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Ploiești in timp ce desfașurau activitați de supraveghere și control al traficului rutier pe Bulevardul Republicii, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat in varsta de 34 de ani…

- La data de 21 august 2023, in jurul orei 17:20, politistii Orasului Faget au oprit pentru control un autoturism ce circula pe DJ 682D, condus de un barbat in varsta de 29 de ani. La data de 21 august 2023, in jurul orei 17:20, politistii Orasului Faget au oprit pentru control un autoturism ce circula…