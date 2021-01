Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Moscova l-a condamnat luni la sase ani de inchisoare pe un tanar matematician de extrema stanga, acuzat ca a vandalizat un birou al partidului puterii, Rusia Unita, el fiind considerat drept 'prizonier politic' de catre organizatia neguvernamentala rusa Memorial, relateaza AFP, potrivit…

- Principalul opozant al lui Vladimir Putin a fost acuzat ca a incalcat conditiile de eliberare in urma unei condamnari cu suspendare intr-un dosar din 2014. El a fost arestat duminica, la intoarcerea in Rusia, la cinci luni dupa ce a fost otravit cu un agent neurotoxic. Aleksei Navalnii va petrece urmatoarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat guvernului de la Moscova sa analizeze posibilitatea emiterii unor certificate pentru acele persoane care au fost inoculate cu vaccinurile rusesti dezvoltate impotriva maladiei COVID-19 si care doresc sa calatoreasca in strainatate, se afirma intr-un document…

- Rusia a inregistrat luni un nou record de cazuri zilnice de COVID-19, in absenta unui lockdown generalizat, informeaza AFP. A patra cea mai afectata tara din lume, Rusia a raportat 29.350 de infectari noi in ultimele 24 de ore, la un total de peste 2,87 milioane de cazuri. In ceea ce priveste numarul…

- Dezvoltatorul vaccinului pe baza de vector adenovirus a sugerat anterior ca pacienții infectați cu Covid-19 ar fi putut primi un placebo in timpul studiilor clinice finale. Autoritațile administreaza Sputnik V unui grup select de medici și profesori la nivel național, in paralel cu Moscova, unde…

- Autoritatile din Moscova se pregatesc sa demareze o campanie de vaccinare in masa impotriva maladiei COVID-19 dupa ce numarul zilnic al infectarilor din Rusia a depasit pragul de 18.000 si a stabilit astfel un nou record, in contextul unei penurii de medici la nivelul intregii tari, au anuntat vineri…