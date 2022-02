Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, se renunța la testarea obligatorie pentru accesul la evenimente sportive. Insa, sunt menținute unele masuri.Documentul de vaccinare este in continuare valabil la intrarea in țara, iar masca ramane obligatorie in spațiile publice inchise.Autoritațile de la Lisabona au transmis ca ultimele…

- Municipalitatea suceveana intenționeaza sa vina in sprijinul familiilor cu posibilitați financiare reduse, din cartierul Burdujeni Sat, astfel incat locuințele acestora sa fie racordate la rețeaua de gaz metan care a fost extinsa recent in zona.Potrivit primarului Ion Lungu, costurile ...

- 30 ianuarie: Aproape 20.000 de cazuri COVID și 51 decese raportate in ultimele 24 de ore in Romania. Bilanțul parțial Au fost inregistrate 19.668 cazuri COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise duminica, 30 ianuarie, de Grupul de Comunicare Strategica. Comparativ, sambata erau 30.168…

- 20 ianuarie: Peste 19.000 de cazuri COVID și 43 decese inregistrate in Romania, in ultimele 24 de ore. Bilanțul parțial Au fost inregistrate cazuri COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise joi, 20 ianuarie, de Grupul de Comunicare Strategica. Conform datelor existente la nivelul CNCCI…

- Jucatoarea de dublu Renata Voracova se prezentaze la Antipozi, ca si Novak Djokovic, cu o scutire, dar nu a facut recurs si s-a intors acasa. Jucatoarea de tenis careia australienii i-au anulat vizat, face noi acuzații. Novak Djokovic nu a fost singurul jucator care a depus o scutire medicala…

- In urma confirmarii pestei porcine africane (PPA) la doi mistreți morți pe FV 2 Dobric și la doi mistreți morți pe FV 34 Malin, DSVSA BN a notificat prefectul judetului in vederea convocarii Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) la data de 06.01.2022, avand ca scop actualizarea și aprobarea…

- 27 decembrie: 566 cazuri COVID și 24 decese in Romania, inregistrate in ultimele 24 de ore. Bilanțul parțial Au fost inregistrate 566 cazuri noi de COVID, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise luni, 27 decembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. In același interval au fost raportate…

- Ahmed Sami El Bourkadi, suspectul dublului asasinat de la Iași, a venit pe data de 9 decembrie 2021 la spital. A spus ca are 20 de ani și nu a lasat niciun document pentru identificare. Acesta prezenta o plaga la mana dreapta. A fost dus in secția de chirurgie plastica, dar nu a mai revenit la UPU,…