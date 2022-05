Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce timp de doi ani de zile studentii Universitatii de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" din Iasi (USV) nu au participat la competitia Agronomiada, aceasta fiind suspendata pe durata pandemiei, la editia din 2022 tinerii au reusit sa obtina 16 premii si sase mentiuni. Evenimentul s-a desfasurat…

- Slovacia si Polonia anunta ca vor face eforturi pentru ca Ucraina sa dobandeasca cat mai rapid statutul de tara candidata la Uniunea Europeana. Presedintele Slovaciei, Zuzana Caputova si presedintele Poloniei, Andrzej Duda, si-au exprimat la Bratislava sprijinul comun pentru aspiratiile europene ale…

- Mai mulți congresmeni americani s-au aflat joi in Romania, unde au avut o intalnire cu premierul Nicolae Ciuca la Palatul Victoria. Delegația a vizitat, anterior Romaniei, Polonia și Slovacia și a fost condusa de Mike Quigley, membru al Camerei Reprezentanților.

- Incepand din aceasta luna, Statia de sortare de la Mofleni este functionala. Aici vor fi aduse pentru inceput toate deseurile reciclabile din Craiova si din localitatile invecinate. Este cea mai mare stație din Oltenia și are o capacitate de procesare de 140 de tone pe zi. Statie Cu alte cuvine, de…

- Autoritatile locale au inceput demersurile legale pentru ca Muzeul Olteniei sa capete statut de muzeu national. „Ne dorim ca valoarea patrimoniului deținut de Muzeul Olteniei din Craiova sa primeasca recunoaștere la nivel național, de aceea am inceput demersurile pentru schimbarea statutului instituției…

- De ce a venit Stapana lumii la București? Exista mai multe ipoteze. Sunt primul jurnalist roman care a refuzat sa faca o poza cu Stapanul lumii. Asta se intampla in vara anului 1993, cand mangaiam pe Socks, motanul președintelui Bill Clinton. Deodata, mi-a pus cineva mana pe umar. Cand sa dau sa ridic,…

- Vicepresedintele SUA, Kamala Harris: Vizita oficiala in Romania Vicepresedintele SUA, Kamala Harris. Foto: whitehouse.gov Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, se va afla mâine la Bucuresti în prima sa vizita în România de la preluarea mandatului.…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, miercuri, ca reuniunea a fost planificata cu mult timp in urma, avand o relevanta aparte pentru intarirea relatiilor bilaterale dintre Romania si Polonia si pentru problematica de securitate in estul Europei, ca urmare a invaziei fortelor armate ruse in Ucraina,…