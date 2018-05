Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile europene au adoptat reglementari foarte stricte de proteție a mediului pe care producatorii auto trebuie sa le respecte, care genereaza costuri exorbitante pentru giganții auto. Producătorul auto nipon Nissan a decis să renunţe la vânzarea de automobile echipate…

- Producatorul auto nipon Nissan a decis sa renunte la vanzarea de automobile echipate cu motoare diesel pe pietele europene, pe fondul reglementarilor stricte de mediu si pentru a-si concentra resursele pe dezvoltarea vehiculelor electrice, au declarat pentru Kyodo surse care au dorit sa-si pastreze…

- Și-au scos copiii de la școala pentru a calatori cu un yacht in jurul lumii. Cei doi parinți cu spirit de aventura susțin ca nu vor sa se intoarca prea curand de unde au plecat. Vezi galeria foto + 6 + 6 Alan și Irenka Wood și-au dat spre inchiriere casa, și-au parasit locurile de munca, și-au vandut…

- Nissan se pregatește sa dea afara cateva sute de angajați ai fabricii sale din Sunderland, Anglia, in contextul scaderii vanzarilor ca urmare a declinului motoarelor diesel din Europa, potrivit unor surse citate de agenția Reuters.

- Toyota va inceta vanzarile de mașini cu motoare diesel in Europa, pana la sfarșitul lui 2018, dupa cum a anunțat șeful Toyota Europe, Johan van Zyl. Excepțiile de la aceasta regula vor fi modele precum Land Cruiser și Hilux.

- Europa, prin multe din marile sale metropole, anunța interzicerea accesului mașinilor cu motoare Diesel, considerate vinovate pentru poluare și distrugerea mediului ambiant. Primarul Romei, Virginia Raggi, a anuntat ca automobilele diesel nu vor mai avea acces prin centrul capitalei italiene „Incepand…

- Fiat Chrysler va renunta la motoarele diesel pentru toate vehiculele de pasageri pana in 2022, dupa ce cererea s-a prabusit in urma scandalurilor in care au fost implicate motoarele de tip diesel, potrivit Financial Times. In cadrul unui plan pe patru ani care va fi anuntat public pe data…