Stiri pe aceeasi tema

- Grupul german Bosch a renunțat la decizia de a construi o fabrica de mașini de spalat de 110 milioane de euro in Simeria, județul Hunedoara, scrie Ziarul Financiar. Producatorul german da vina pe ”condițiile economice” din Europa, care nu ar mai permite realizarea unei noi fabrici. Construcția trebuia…

- "Parlamentarii au tradat vointa poporului si au votat un guvern care va taia salariile si pensiile. Pentru liberali "depesedizarea" Romaniei inseamna concedieri masive in intreg sistemul bugetar, in urma carora sute de mii de romani si-ar putea pierde locurile de munca. Guvernul lui Iohannis va aduce…

- Romania poate deveni cel mai mare producator de gaze din Uniunea Europeana, ceea ce ii ofera securitate si independenta, dar o pozitioneaza si ca partener important in economia negocierilor la nivel european si global, a declarat miercuri ministrul de Externe, Ramona Manescu, la a treia editie a…

- Romania poate deveni cel mai mare producator de gaze din Uniunea Europeana, ceea ce ii ofera securitate si independenta, dar o pozitioneaza si ca partener important in economia negocierilor la nivel european si global, a declarat miercuri ministrul de Externe, Ramona Manescu, la a treia editie a…

- Orașul Arad a revenit in atenția Grupul german Volkswagen dupa atacurile kurzilor din Turcia. Inițial, gigantul auto a decis realizarea unei uzine in orașul turc Manisa in defavoarea orașului romanesc, dar dupa ultimele evenimente de pe scena internaționala, se pare ca s-a revenit asupra deciziei. Volkswagen…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care prin care Holcim (Romania) S.A. preia Somaco Grup Prefabricate S.R.L., companie care detine sase fabrici, cu peste 750 de angajati in Romania.

- Deputatul PSD Emanuel-Iuliu Havrici a trecut la grupul PRO Europa, a anuntat, marti, liderul PRO Romania, Victor Ponta, scrie Agerpres. "Bun venit in echipa si in grupul PRO Romania colegului nostru deputat de Suceava Emi Havrici. Trebuie sa recladim social democratia si Romania!", a scris Ponta…

- "Grupul de firme AutoCar, format din trei firme care administreaza unitati service, a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiara cu privire la cererea de faliment a societatii de asigurari City Insurance si a inaintat instantelor de judecata solicitarea privind cea mai mare firma de asigurari…