Un mare pericol, chiar lângă noi Dragii mei cu Jurnalul sub braț. M-am gandit daca este vremea sa va scriu despre un flagel care se apropie și de Europa de Est. Asta pentru ca deja in America este panica. Vorbim despre traficul de persoane, in speța traficul de copii. Flagel raspandit in Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul raport ONU e ingrijorator. Drogurile se vand tot mai bine, numarul consumatorilor crește. La nivel mondial e de ordinul sutelor de milioane, cu o creștere semnificativa in ultimii 10 ani, se arata in raportul Organizației Națiunilor Unite. Romania este menționata ca spațiu de tranzit și, mai…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj in cadrul discursului sustinut cu prilejul ceremoniei oficiale de Ziua Marinei Romane de la Constanta, seful statului subliniind ca Europa se confrunta in prezent cu provocari uriase ca urmare a conflictului din Ucraina. Presedintele a amintit,…

- Cel mai mare producator auto din lume dupa vanzari a declarat ca va produce noul model al marcii care isi are radacinile in 1951, precum si o varianta mai mica, recent lansata, la doua fabrici din Japonia si le va expedia peste ocean de acolo. Noul model va fi vandut ca hibrid in America de Nord, a…

- Este oficial! Luna iulie, cea mai calda din istorie. Comunicatul a fost transmis luni, de reprezentanții programului Copernicus. Potrivit datelor ONU, temperatura medie globala in medie pentru primele 23 de zile din iulie 2023, a fost de 16,95°C. Aceasta este cu mult peste 16,63°C inregistrate pentru…

- Zgomotul de fond emis de vartejul de gauri negre gigantice a fost identificat de astronomi datorita unei tehnici noi de detectare a undelor gravitationale, care deschide "o noua fereastra catre Univers", informeaza AFP. Aceste rezultate, dezvaluite joi, sunt rodul unei vaste colaborari intre cele mai…

- Starul pop Madonna, in varsta de 64 de ani, si-a amanat turneul din America de Nord si Europa prilejuit de implinirea a patru decenii de cariera, ea ajungand la terapie intensiva din cauza unei infectii bacteriene grave, a anuntat impresarul sau, Guy Oseary.“Sambata, 24 iunie, Madonna a dezvoltat…

- Sunt vești proaste pentru romani in ceea ce privește starea vremii. Este din nou alerta meteo de vreme rea de la ANM. Va fi pericol pentru Romania dupa ciclonul mediteranean și codul roșu de ploi torențiale din Europa. Vremea a luat-o razna. Intr-o parte de Romanie sunt inundații, iar in alta parte…

- Starea de urgenta in Republica Moldova a fost prelungita pentru o perioada de 60 de zile, incepand cu 4 iunie. Prim-ministrul Dorin Recean a mentionat recent, in plenul legislativului, ca necesitatea de prelungire a starii de urgenta este determinata de evolutiile imprevizibile ale razboiului declansat…