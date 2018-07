Stiri pe aceeasi tema

- Marele patron chinez miliardar Wang Jian a murit la varsta de 57 de ani, marti, in urma unei caderi accidentale la Luberon, in sud-estul Frantei, unde facea turism, lasand in urma un important conglomerat prezent in turism, logistica si transport aerian, relateaza AFP, citat de news.ro.Fondatorul HNA…

- Marele patron chinez miliardar Wang Jian a murit la varsta de 57 de ani, marti, in urma unei caderi accidentale la Luberon, in sud-estul Frantei, unde facea turism, lasand in urma un important conglomerat prezent in turism, logistica si transport aerian, relateaza AFP.

