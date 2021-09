Un mare oraș va reduce limita de viteză la 30 km/h Orasul francez Lyon intentioneaza sa reduca limita de viteza de la 50 de kilometri pe ora la 30 de kilometri pe ora in primavara anului viitor. Anunțul a fost facut de primarul Gregory Doucet pentru canalul de televiziune France 3. Lyon se va afla printre alte mari orase din Franta, inclusiv Paris si Lille, unde este aplicata o reducere a limitei de viteza. Doucet a spus ca limita de 50 de kilometri pe ora va fi mentinuta doar pe unele artere principale. Schimbarea este menita sa ajute la prevenirea accidentelor, scrie Agerpres. De la sfarsitul lunii august, noua limita se afla in vigoare in numeroase… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

