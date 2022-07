Un mare oraș intră în CARANTINĂ din cauza melcilor. Situație fără precedent Situație fara precedent in SUA. Un mare oraș intra in carantina din cauza unor melci uriași care pot fi extrem de periculoși. Este vorba despre oraș din Florida. Antena 3 scrie ca gasteropodele, care sunt originare din Africa, poarta parazitul vierme pulmonar care poate duce la meningita la om. Referitor la carantina impusa, aceasta va dura doi ani de zile, dar spre deosebire de blocajele cauzate de coronavirus, rezidenților li se interzice pur și simplu sa mute plante, pamant, deșeuri din curte, moloz, compost și materiale de construcție in afara zonei. Departamentul pentru Agricultura și Servicii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

