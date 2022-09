Lidl Romania anunta ca va inchide magazinele mai devreme pentru a face economie la curent. Incepand de luni, 26 septembrie, magazinele Lidl vor fi deschise cu 30 de minute mai tarziu fața de programul actual, și se vor inchide cu o ora mai devreme, cel puțin de luni pana vineri, pentru ca in weekend sa […] The post Un mare lanț de supermarketuri din Romania ia masuri pentru a face economie la curent: Inchide mai devreme appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .