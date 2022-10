Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost la un pas de tragedie! Aceasta a cazut cu parapanta in comuna Maneciu, sat Cheia, in zona Cabanei Muntele Rosu. Pompierii prahoveni au intervenit pentru a salva o femeie care a cazut cu parapanta in comuna Maneciu, sat Cheia, in zona Cabanei Muntele Rosu. Din fericire, victima, in varsta…

- Ploile torențiale și inundațiile au lovit regiunea Marche, din centrul Italiei, inca de la orele tarzii ale zilei de joi (15 septembrie), provocand moartea a cel puțin noua persoane, in timp ce alte patru erau inca date disparute, a anunțat vineri (16 septembrie) presa italiana. Cel puțin noua persoane…

- Pompierii din Prahova actioneaza, joi, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata izbucnit in satul Tohani din comuna Gura Vadului, fiind afectata o suprafata de 15 hectare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Autoritatile au evacuat mai multe sate din provincia Sichuan, din sud-vestul Chinei, in timp ce numarul mortilor din cauza acestui cutremur, produs acum trei zile, a crescut la 82, a informat presa de stat joi (8 septembrie). Cutremurul de luni (5 septembrie), cel mai puternic care a lovit provincia…

- Pompierii chinezi au fost prezenți pe teren pentru a ajuta la evacuarea a peste 11.000 de persoane dupa ce un cutremur cu magnitudinea de 6,8 grade a lovit cu o zi inainte provincia muntoasa Sichuan din sud-vestul Chinei , provocand moartea a cel puțin 66 de persoane. Televiziunea chineza de stat CCTV…

- Un incendiu puternic in Vall d’Ebo, in regiunea Valencia, a ramas necontrolat marți (16 august), in ciuda eforturilor depuse de pompieri in timpul nopții. Autoritațile au declarat ca umiditatea din atmosfera a crescut in timpul nopții, dar vanturile schimbatoare au facut ca situația sa fie imprevizibila.…

- Incendiile de vegetație au facut ravagii a treia zi la rand in sud-vestul Franței joi, 11 august, devastand padurile și forțand 10.000 de persoane sa iși evacueze locuințele. Temperaturile nu se vor domoli curand, iar pompierii susținuți de avioanele care arunca apa au luptat pe mai multe fronturi,…

- Un incendiu a izbucnit in Gara de Sud din Ploiești unde locomotiva unui tren de calatori a luat foc, miercuri seara. Locomotiva a fost decuplata de restul vagoanelor și nu au fost victime. Potrivit ISU Prahova, incendiul a izbucnit la o locomotiva electrica a unui tren de calatori, in Ploiești, in Gara…