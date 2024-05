Stiri pe aceeasi tema

- ”Inter-Computer Group (ICG), lider pe piata de solutii tehnologice in Europa Centrala si de Est si, de asemenea, unul dintre cei mai mari parteneri Platinum al IBM din regiune, isi extinde operatiunile pe piata din Romania incepand cu acest an. Avand ca obiectiv principal integrarea produselor IBM,…

- O situație de criza a fost declanșata in Capitala in aceasta dupa-amiaza, in momentul in care un barbat in varsta de 36 de ani a amenințat ca se va sinucide, intenționand sa sara de la etajul unei parcari din Sectorul 2. Alerta a fost data catre Poliția Capitalei – Secția 9, prin intermediul apelului…

- Sectorul industrial ramane cel mai competitiv Studiu Deloitte Jumatate dintre companiile imobiliare din Europa Centrala (49%) estimeaza ca investițiile in domeniu vor crește in acest an și doar 19% se așteapta la o scadere (fața de 51% in 2023), pe fondul imbunatațirii percepției cu privire la potențialul…

- Piata de comert electronic din Europa Centrala si de Est (ECE) are o valoare de peste 90 de miliarde de euro. Europa de Est a depașit Europa de Vest in ceea ce privește rata de creștere a comerțului electronic. Aceasta informație surprinzatoare a fost lansata la cea de-a doua editie a evenimentului…

- E.ON ar analiza unei ieșiri din Romania din zona de furnizare de energie și gaze naturale. La panda stau companiile de stat Romgaz și Hidroelectrica. Informațiile privind posibila ieșire a unor mari actori din sectorul energetic revin in atenția publicului, iar de aceasta data, compania germana E.ON…

- E.ON ar analiza unei ieșiri din Romania din zona de furnizare de energie și gaze naturale. La panda stau companiile de stat Romgaz și Hidroelectrica. Informațiile privind posibila ieșire a unor mari actori din sectorul energetic revin in atenția publicului, iar de aceasta data, compania germana E.ON…

- Sectorul IT din Romania a inregistrat la finalul anului 2023 un numar de 147.200 de angajați, marcand o creștere de 5,1% comparativ cu anul anterior. Aceasta creștere, deși pozitiva, semnaleaza o incetinire fața de ritmurile anterioare, care depașeau 10% anual, ajungand la un apogeu de 15% in pandemie.…

- Ungaria se pregatește sa-și extinda influența maritima, cu construcția unui port in orașul Trieste, Italia, la Marea Adriatica. Colosul feroviar german Metrans, in parteneriat cu guvernul maghiar, a cumparat operatorul croat Adria Rail, consolidand astfel controlul asupra transportului de containere…