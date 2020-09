Un mare grup de lux, în blocaj: Tranzacția care nu mai poate avea loc Achizitionarea brandului american de bijuterii de lux Tiffany&Co, pentru suma de 16 miliarde de dolari, se intrezarea a fi afacerea anului pentru grupul LVMH. Insa directorul financiar al LVMH, Jean-Jacques Guiony, a anuntat ca nu mai este posibil ca cel mai mare grup de lux din lume sa poata duce la bun sfarsit achizitionarea Tiffany&Co. “Tranzactia nu poate avea loc. Ni se interzice finalizarea acordului”, a declarat presei Guiony. Guvernul francez a solicitat amanarea termenului limita pentru finalizarea tranzactiei, dupa cum noteaza Reuters. Achizitia trebuia finalizata pana in 24 noiembrie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

