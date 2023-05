Un mare eșec: războiul economic împotriva Rusiei Occidentul s-a angajat in razboiul sancțiunilor cu un sentiment exagerat al propriei influențe in lume, au scris cu amaraciune analiștii britanici. Cam tarziu de recunoscut. Rusia urma sa fie izolata aproape in intregime, cu sancțiuni și boicoturi asupra tuturor importurilor și exporturilor. Țara va fi saracita pana la capitulare. Nu s-a intamplat așa. Puțini oameni […] The post Un mare eșec: razboiul economic impotriva Rusiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

