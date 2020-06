Stiri pe aceeasi tema

- Carl Reiner, scriitor, producator, regizor si actor, care a facut parte din echipa legendara a lui Sid Caesar si care a creat sitcomul „The Dick Van Dyke Show“, a murit la varsta de 98 de ani, a anuntat Variety.

- Starul care l-a interpretat pe Bilbo Baggins in „Stapanul Inelelor” s-a stins din viața. Actorul Ian Holm a murit la varsta de 88 de ani, la Londra, relateaza The Guardian. Potrivit acestora, agentul actorului a explicat intr-un comunicat de presa cauza decesului și faptul ca starul a fost intotdeauna…

- Cunoscutul actor Victor Drumi de la Teatrul Național Mihai Eminescu s-a stins din viața. Vestea despre decesul maiestrului in arta a fost facuta de colectivul Teatrului Mihai Eminescu, intr-o postare pe pagina de facebook a instituției.

- Moartea lui Ovidiu Danci a șocat pe toata lumea. Regretatul artist s-a stins din viața ieri, 15 iunie, la doar 39 de ani, fiind rapus de o boala necruțatoare. Iulianei Luciu nu-i vine sa creada ca acesta a plecat dintre noi și a postat un mesaj sfașietor in amintirea celebrului actor și balerin.

- Kurt Thomas, intaiul american care a cucerit un titlu mondial la gimnastica, in 1978, la Strasbourg, a incetat din viața la 64 de ani, dupa un atac cerebral O viața dedicata gimnasticii, in care Thomas a cunoscut triumful, dar și decepția ori neputința. In 1978, devenea primul american incoronat la…

- Denisa Raducu s-a stins din viața in urma cu trei ani, insa chiar și așa, regreta artista e in continuare alaturi de familia sa și ii ajuta cu bani! Da, ați auzit bine! Ticy a lansat o noua piesa in colaborare cu ea, inregistrata cu mult timp in urma, iar drepturile artistei din piesa le va reveni parinților.

- Marele regizor Andrei Tarkovski, cu ajutorul minunatului actor Oleg Iankovski, a realizat o idee grandioasa de a infațișa o intreaga viața umana intr-un singur cadru, fara montare, de la inceput pina la sfirșit, pina in momentul morții, vizualizind viața sub forma de luminare. Despre aceasta și-a amintit…