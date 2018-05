Tot mai mulți arțiști romani se gandesc serios sa renunțe la carierele de succes și vor sa se retraga din viața publica.(Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Dupa ce Mihai Coada, cunoscut pentru rolul lui Nelu Curca din ”La Bloc”, a luat calea bisericii, in urma […] The post Un mare actor se gandește la calugarie! ”S-ar putea sa se produca o retragere” appeared first on Cancan.ro .