- Sambata, 15 mai, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Negresti Oas, judetul Satu Mare, au declanșat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigari, in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 07.45, colegii nostri au oprit in trafic pentru control, pe DN 19,…

- Sambata, 15 mai, la ora 21.10, polițiștii din Șomcuta Mare au oprit pentru control pe raza satului Finteușu Mic, pe DC 73A un autoturism, la volanul caruia au identificat un barbat de 48 ani din Coltau. Intrucat barbatul emana halena alcoolica, polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultand…

- Joi, 13 mai, ora 14.30, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu si efectuau supravegherea traficului rutier pe D.J. 186, pe raza de competenta, polițiștii din Bogdan Voda au oprit pentru verificari un autoturism care se deplasa din directia comunei Sieu in directia comunei Bogdan…

- Ieri, 11 mai, polițiștii Secției 2 Bogdan Voda și cei ai Poliției orașului Dragomirești au efectuat o acțiune pentru prevenirea evenimentelor rutiere. Polițiștii au verificat 28 de autovehicule și au constatat cinci contravenții, care au fost sancționate cu amenzi in valoare totala de peste 4.000 de…

- Marti, 11 mai, polițiștii Secției 2 Bogdan Voda și cei ai Poliției orașului Dragomirești au efectuat o acțiune pentru prevenirea evenimentelor rutiere. Polițiștii au verificat 28 de autovehicule și au constatat cinci contravenții, care au fost sancționate cu amenzi in valoare totala de peste 4.000 de…

- Luni seara, in jurul orei 19.00, polițiștii Serviciului Rutier in timp ce executau supravegherea si controlul traficului rutier pe D.J. 186 din Dragomiresti au oprit pentru control un autoturism care circula dinspre localitatea Dragomiresti spre localitatea Bogdan Voda. La volanul autoturismului a fost…

- In noaptea de 23 spre 24 martie, ora 01.20, polițiștii, au oprit pentru control pe strada Arinului din Baia Sprie un autoturism condus de un barbat de 33 ani din Coltau. Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,66 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care a fost condus…

- F. T. Polițiștii din cadrul Secției Rurale Valea Calugareasca efectueaza, in prezent, cercetari intr-o cauza penala care are ca obiect comiterea infracțiunii de fals in inscrisuri oficiale și uz de fals. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, „in ziua de 11 februarie…