Un măr din cinci este de import. România, a două piață de desfacere pentru polonezi In timp ce producatorii romani se plang ca nu au unde sa-și vanda producția, piața locala este invadata de mere din Polonia, țara noastra fiind a doua destinație la export pentru polonezi. Polonia este cel mai mare producator de mere din UE, cu o producție de circa 4 milioane de tone pe an, adica de vreo zece ori mai mult decat Romania. Țara noastra este abia pe locul șapte in clasamentul țarilor producatoare de mere din UE, fiind depașita de Spania, Ungaria, Germania, Franța, Italia și Polonia. Mai trebuie puse la socoteala și importurile, care se ridica in general la circa 100.000 de tone pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

