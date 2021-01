Un manuscris despre Bătălia de la Austerlitz, adnotat de Napoleon, scos la vânzare pentru 1 milion de euro Un manuscris unic, dictat si adnotat de împaratul Napoleon I în timpul exilului sau pe insula Sfânta Elena si care prezinta legendara Batalie de la Austerlitz din 1805, a fost pus în vânzare contra sumei de 1 milion de euro, începând de miercuri, la Paris, informeaza AFP și Agerpres.



Continând 74 de pagini cu un scris dens, acest manuscris dictat fidelului sau prieten, generalul Henri-Gatien Bertrand, a fost corectat de Napoleon, care taia anumite cuvinte si adauga remarci cu un scris minuscul pe marginea textului.

Sursa articol: hotnews.ro

