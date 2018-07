Un manifest pentru modernizarea României. #Nouldevelopmentalism ca proiect de ţară Varianta de capitalism primitiv implementata in Romania post Revolutie isi va consuma ultimele clipe in urmatorii ani. Insuccesul retetei de politici publice bazata exclusiv pe virtutile pietei se constata in toata lumea. In Romania, agenda neoliberala aplicata mai ales in primii 10 ani ai tranzitiei a condus la rezultate suboptimale: recesiuni transformationale profunde, pierderea a milioane de locuri de munca, distrugerea clusterelor industriale de competitivitate si degradarea plasei de siguranta sociala. Polarizarea economica si o societate plina de ura sunt doar consecinte ale… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

