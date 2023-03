Un manager de spital „descurcăreț”. Cum să „faci bani” pe spatele statului Aproape jumatate din totalul prejudiciului constatat de Camera de Conturi Calarași in urma misiunilor de audit desfașurate in 2022, a fost depistat de Spitalul Municipal Oltenița. Astfel, dintr-un prejudiciu total in valoare de 1,55 milioane de lei, 755.000 de lei revine unitații medicale menționate. Potrivit raportului facut public de Curtea de Conturi a Romaniei, in perioada 2020 – 2022, managerul spitalului a beneficiat nelegal de spor pentru condiții de munca deosebit de periculoase in procent de 80%, in suma bruta totala de 171.000 lei. In aceeași perioada, managerul și directorul financiar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

