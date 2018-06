Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au organizat, luni, patru perchezitii la o grupare infractionala care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 550.000 euro prin neplata taxelor si impozitelor, actiunea desfasurandu-se in Capitala si in judetele Ilfov si Teleorman.

- Comunele Timișului se dezvolta de la o zi la alta, iar... The post Sistem nou de semnalizare rutiera, intr-o comuna timișeana. Investiția se va ridica la 400.000 de lei. appeared first on Renasterea banateana .

- Au inceput lucrarile de intretinere si reparatii capitale ale strazilor Musetelului, Stirbei Voda si B-dul Cuza Voda din municipiul Calarasi pe o lungime totala de 2.043,40 de metri. Investitia se ridica la 5,8 milioane de lei, iar termenul de executie este de 12 luni.

- Primaria Capitalei va demara, saptamana viitoare, restaurarea Palatului Voievodal „Curtea Veche” din Centrul Istoric al Bucuestiului, lucrare care va fi executata de Compania Municipala Consolidari. Investitia este de 38 de milioane de lei si va dura doi ani si opt luni.

- Fostul antrenor al Stelei, Sorin Carțu, este ferm convins ca Gigi Becali face schimbarile la pauza. ”Sorinaccio” a lucrat cu latifundiarul din Pipera in 2011 și ii cunoaște bine metodele de lucru. Inlocuirile lui Constantin Budescu și a lui Mihai Pintilii dupa primele 45 de minute ale meciului cu CSM…

- Compania Arabesque, cel mai mare distribuitor de materiale de construcții și finisaje din Romania, a lansat astazi, 10 mai, un nou magazin MatHaus, in Capitala, și a anunțat rebranding-ul și modernizarea a altor cinci noi magazine, din Galați, Constanța, Craiova, Pitești și Oradea, toate sub brandul…

- Numarul de angajati din cladirile de birouri clasa A si B din Capitala a ajuns la aproximativ 250.000 la finalul anului trecut, in timp ce efectivul total al salariatilor a depasit pragul de un milion de persoane in ianuarie 2018, conform unei analize realizate de Cushman & Wakefield Echinox. Efectivul…

- Un motociclist a murit, miercuri, dupa ce un șofer a ieșit dintr-o parcare de pe șoseaua Pipera, din Capitala, fara sa se asigure. Conducarotul auto a accidentat mortal scuteristul de 54 de ani. Brigada de Poliție Rutiera a Capitalei precizeaza ca traficul rutier in zona a fost…