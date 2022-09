Stiri pe aceeasi tema

- Armata taiwaneza a doborat joi, pentru prima data, o drona civila neidentificata care a intrat in spațiul sau aerian in apropierea unei insulițe din largul coastelor chineze, dupa ce guvernul de la Taipei a promis ca va lua masuri dure pentru a face fața creșterii numarului de astfel de intruziuni.…

- China anunta ca a organizat, joi, ”lovituri cu rachete de precizie” in stramtoarea Taiwan, ca parte a exercitiilor militare care au crescut tensiunile in regiune la cel mai inalt nivel din ultimele decenii, relateaza The Associated Press.

- Generalul Mark Milley se afla in vizita in Indo-Pacific pentru a incerca sa consolideze relațiile SUA in regiune, in timp ce China incearca sa-și extinda influența in zona. Taiwanul va fi un punct cheie, iar Washingtonul crede ca Beijingul va face o mișca

- Armata chineza a anunțat sambata ca recenta trecere a unui avion de patrulare maritima american prin stramtoarea Taiwan a perturbat in mod deliberat situatia regionala si a pus in pericol pacea si stabilitatea, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Armata chineza a anunțat sambata ca recenta trecere a unui avion de patrulare maritima american prin stramtoarea Taiwan a perturbat in mod deliberat situatia regionala si a pus in pericol pacea si stabilitatea. Colonelul Shi Yi, purtatorul de cuvant al Comandamentului Teatrului de Est al Armatei Populare…

- SUA au aprobat o posibila vanzare de piese in valoare de 120 de milioane de dolari pentru a ajuta Taiwanul sa iși intrețina navele de razboi, ceea ce, potrivit Ministerului Apararii de pe insula, ar contribui la asigurarea pregatirii de lupta in fața „activitaților frecvente” ale Chinei, scrie Mediafax.…

- SUA au aprobat o posibila vanzare de piese in valoare de 120 de milioane de dolari pentru a ajuta Taiwanul sa iși intrețina navele de razboi, ceea ce, potrivit Ministerului Apararii de pe insula, ar contribui la asigurarea pregatirii de lupta in fața „act

- Forțele Armate ale Ucrainei au distrus un elicopter rus de lupta Ka-52 „Alligator”, in valoare de 16 milioane de dolari. Transmite Agenția ACC, citata de BucPress. „Brigada transcarpatica de asalt montan 128 separata a distrus un elicopter de lupta rus Ka-52 („Aligator”) cu o impușcatura de la un sistem…