- Legendarul Plaza Hotel din New York va fi achizitionat cu 600 de milioane de dolari, a dezvaluit pentru AFP unul dintre cumparatorii lui, un magnat din Dubai care intentioneaza sa transforme hotelul american intr-o ''marca mondiala''. Situat pe celebra Fifth Avenue din New York, Plaza…

- Evenimentul va avea loc intre 27-29 aprilie a.c. intr-o zona iconica din fermecatoarea Barcelona, mai exact in Montjuic - situat chiar in inima acestei capitale a artei și a modei. Inspirație si creații de succes in timpul a trei zile de spectacole de moda in care peste 350 de expozanti de prestigiu…

- E mai milionar decat milionarii mari ai planetei, iar toti bogatasii fac lista de asteptare pentru a-i putea trece pragul casei. Motivul? In gradina casei defileaza cele mai exotice animale, dar și un Ferrari de sute de mii de dolari!

- Guinness®, berea stout numarul 1 in lume, da startul distracției de St. Patrick’s Day. St. Patrick’s Day, sarbatoarea care aduce impreuna peste 70 de milioane de oameni din intreaga lume, este ziua naționala a Irlandei și este sarbatorita in mai multe țari din lume decat oricare alta zi naționala. Originata…

- Pentru turneul feminin care debuteaza miercuri la Indian Wells, o singura intrebare isi pun observatorii: ce spera Serena Williams, devenita mama in septembrie anul trecut, la revenirea sa dupa mai mult de un an de absenta? ''Sunt nerabdatoare, toata lumea trebuie sa aiba ambitii mari la Indian…

- Visa anunța lansarea Studioului de Inovație Visa din Tel Aviv, un spațiu de creație comun în care Visa va lucra cu fintech-uri israeliene pentru a gasi cele mai bune soluții pe care sa le integreze în ecosistemul sau de plați. “Israelul a devenit sediul unei comunitați…

