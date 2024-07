Stiri pe aceeasi tema

- Un celebru actor argentino-brazilian a fost condamnat luni la sase ani de inchisoare pentru violarea, in urma cu 15 ani, a unei actrite, la acea vreme minora, intr-un caz care a devenit emblematic pentru miscarea #MeToo din Argentina.

- Un cetațean francez, care lucreaza pentru ONG-ul elvețian Centrul pentru Dialog Umanitar (HD) din Geneva, a fost arestat la Moscova, fiind acuzat de spionaj și ca nu s-a inregistrat ca „agent strain” in Rusia. Organizația a transmis joi ca barbatul este consilier pentru Rusia și Eurasia și a confirmat…

- Comitetul rus de ancheta anunta joi ca a arestat un cetatean francez suspectat de culegere de informatii despre activitati ale armatei ruse. Barbatul este acuzat de faptul ca a fost in mai multe randuri in Rusia, timp de mai multi ani, si s-a intalnit cu cetateni rusi, potrivit agentiei ruse oficiale…

- Guvernul francez a lansat, duminica, o operatiune majora a fortelor de ordine in arhipelagul Noua Caledonie din Pacificul de Sud, pentru a debloca drumul spre aeroport, dupa ce sase persoane au murit in sase zile de revolte impotriva reformei electorale, relateaza AFP.

- O 'forta de reactie rapida' a Uniunii Europene, evocata joi de presedintele francez Emmanuel Macron si destinata unor operatiuni de tipul evacuarii de cetateni din tari in criza, ar putea sa fie infiintata in 2025, a anuntat vineri ministrul francez al fortelor armate, Sebastien Lecornu.

- Actorul Hugh Grant a ajuns la un acord cu editorul tabloidului The Sun, in cadrul unui proces in care starul britanic si printul Harry - fiul cel mic al regelui Charles al III-lea i-au acuzat pe jurnalistii publicatiei ca au folosit detectivi privati pentru a-i intercepta ilegal telefonul si pentru…

- Kremlinul a anunțat joi ca este deschis unui dialog cu președintele francez, Emmanuel Macron. Cu toate acestea, deocamdata, insa nu exista planuri de a stabili un dialog intre Putin si Macron a precizat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus, Vladimir Putin, noteaza Interfax, potrivit…