Stiri pe aceeasi tema

- Atac sangeros in noaptea de sambata spre duminica, in judetul Brasov. Un jandarm a fost ucis si alti doi tineri, printre care si un pompier, au ajuns la spital injunghiati. Totul, dupa ce o cunostinta de-a lor i-a atacat cu un cutit. Dupa fapta teribila, criminalul a incercat sa isi puna capat zilelor.…

- Doi soți au fost injunghiați duminica seara in locuința lor in Bragadiru, politia fiind alertata de fiul acestora. Femeia nu a supravietuit ranilor si a murit. Atacatorul a fost prins la scurt timp de la comiterea faptei, iar acum se afla in custodia politiei. Femeia decedata avea 50 de ani Fiul victimelor…

- Franta a condamnat vineri declaratiile "inacceptabile, iresponsabile si nedemne" ale ministrului israelian de finante Bezalel Smotrich, care a cerut miercuri distrugerea unui oras palestinian, afirmatii asupra carora a revenit ulterior, transmite AFP, conform Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Poliția a fost chemata duminica seara in urma unui incident violent in Brașov. O femeie de 36 de ani a fost gasita inconstienta, cu leziuni pe corp. Femeia a fost gasita de politistii care s-au deplasat la locuinta in care se afla aceasta, in urma unei sesizari la 112 cu privire la producerea unei agresiuni.Suspect…

- Un barbat inarmat a deschis focul impotriva a doi jurnalisti de televiziune care relatau miercuri in direct despre o crima intr-o suburbie a orasului Orlando, Florida. Un reporter a murit, iar celalalt jurnalist a fost ranit și transportat de urgența la spital. Atacatorul a deschis focul și asupra unei…

- Doi ofițeri ruși au fost uciși intr-un atac cu bomba artizanala care ar fi fost comis de un grup de partizani din Crimeea, scrie Sky News. Ofițerii se deplasau cu mașina de la Sevastopol la Simferopol, in Crimeea, cand a avut loc atacul, potrivit Centrului de Rezistența ucrainean. Acesta a declarat…

- Atacul a avut loc in Estul Georgiei, in orașul Sagarejo, in noaptea de joi spre vineri. Un barbat a deschis focul de la balconul unui apartament și a impușcat patru vecini și un polițist. Niciunul dintre ei nu a supraviețuit. Tragatorul s-a sinucis cu aceeași arma, informeaza Reuters.

- Moartea celor doi soti din Bran, gasiti plini de sange, luni dimineata, a survenit in urma loviturilor cu un cutit si cu un topor, sunt concluziile medicilor legisti. Anchetatorii anunta ca au solicitat expertize ADN, in baza unor probe descoperite, pentru a stabili daca suspectul in acest caz a…