Un maestru al jocului Go se retrage, susținând că inteligența artificială nu poate fi învinsă Un jucator maestru al jocului de strategie chinezesc Go a decis sa se retraga din branșa, susținând ca inteligența artificiala nu poate fi învinsa, scrie BBC.



Lee Se-dol este singurul om care a învins vreodata software-ul AlphaFo dezvoltat de Deepmind, compania sora a Google. În 2016, el a luat parte la un campionat din 5 meciuri împotriva lui AlphaGo, pierzând de patru ori, însa reușind sa câștige o data în fața computerului.



Coreeanul a decis sa se retraga, spunând: "Nu sunt în vârf nici daca devin numarul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul cinci mondial, a fost invinsa de ucraineanca Elina Svitolina cu 7-5, 6-3, miercuri, intr-un meci din Grupa Violet a Turneului Campioanelor de la Shenzhen (China). Halep (28 ani) s-a inclinat dupa o ora si 39 de minute in fata detinatoarei titlului, care…

- Google va utiliza inteligența artificiala pentru imbunatațirea rezultatelor oferite de motorul sau de cautare, ceea ce va face ca acesta sa poata interpreta mai exact miliardele de cautari zilnice, transmite Bloomberg, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Daniel Zamfir iese la rampa! ‘Sunt extrem…

- Digitizarea sistemului national de educatie, includerea unei discipline de etica în spatiul digital sau pregatirea strategica de cadre didactice în domeniul “Industry 4.0” sunt doar 3 dintre propunerile Academiei Române privind adaptarea României la era digitala,…

- Marile companii de tehnologie folsessc unelte de inteligența artificiala pentru a obține traduceri instant cât mai bune, iar la Paris Facebook face teste și între româna și engleza, rezultatele metodei noi folosite în Franța fiind cel puțin la fel de bune precum la metodele clasice…

- Guvernul Statelor Unite au extins lista neagra a companiilor, pentru a include unele start-upuri chineze de inteligenta artificiala, penalizând Beijingul pentru modul în care trateaza minoritatile musulmane.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Laura Nolan a ocupat pozitia de inginer software in cadrul companiei, pana cand a fost trimisa sa lucreze la un proiect ce avea ca scop imbunatatirea tehnologiei dronelor armatei americane.

- One Night Gallery se intoarce la Brașov in cadrul festivalului Amural V și prezinta o noua expresie a inteligenței artificiale, de data aceasta aplicata in arta. Festivalul va incepe joi, 29 august, și se va incheia duminica, 1 septembrie, iar expoziția curatoriata de One Night Gallery va avea loc la…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, si fondatorul Alibaba, Jack Ma, au discutat joi despre Marte si inteligenta artificiala, dar au evitat subiectul tensiunilor comerciale dintre Statele Unite si China, la prima lor aparitie comuna, care i-a dezamagit pe unii investitori, relateaza Reuters, citat…