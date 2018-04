Un maestru al cinematografiei a murit la 88 de ani Vittorio Taviani era bolnav de mai mult timp, a explicat familia sa, care a precizat ca nu prevede sa organizeze un priveghi public la capela si nici funeralii oficiale, pentru a respecta dorinta marelui regizor, potrivit Agerpres. Moartea sa rupe astfel tandemul "fratilor Taviani', care de putine ori si-au separat viata profesionala si sunt considerati "marii maestri" ai cinematografiei italiene prin lunga si prolifica lor cariera distinsa cu multe premii. Vittorio, cel mai mare dintre fratii Taviani, s-a nascut pe 20 septiembre 1929, la San Miniato di Pisa, in regiunea din centrul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

