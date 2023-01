Stiri pe aceeasi tema

- Rusia iși consolideaza forțele in Ucraina, dar forțele ucrainene rezista in luptele aprige pentru orașul Soledar din estul țarii, a declarat joi viceministrul ucrainean al apararii, Hanna Maliar, transmit hotnews.ro.

- Duminica, 8 ianuarie, la ora 15.45, polițiștii au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat de 44 de ani din Rona de Jos cu privire la faptul ca un vecin i-a impușcat cainele. ”Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 43 de ani, posesor al unui permis de port…

- Un numar de 513.186 de romani isi sarbatoresc onomastica pe 1 ianuarie, cu ocazia sarbatorii Sfantului Ierarh Vasile cel Mare, relateaza Agerpres. Este vorba despre 435.346 barbati si 77.840 de femei, informeaza Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului…

- Romanii taie porcul in decembrie, iar faptul ca au emigrat nu ii face sa iși schimbe obiceiurile. Jandarmii francezi au confiscat un purcel care urma sa fie sacrificat, pentru ca in Hexagon așa ceva nu este permis. ”De toate vezi in Franța!”, ”L-a prins beat la volan, s-a dus Craciunul” sau ”Trebuie…

- Activitatea zilnica la Direcția de Sanatate Publica Bacau afecteaza memoria și vederea. Așa justifica șefa DSP un spor de 12% la salariu pentru ea și colegii medici. Aceiași care, in luna octombrie, au facut o evaluare la Poliția locala și au constatat ca agenții fac febra musculara la degete din cauza…

- Rapperul Takeoff, din trupa Migos, a fost impușcat mortal in Houston, anunța presa americana. Poliția a declarat pentru revista Variety ca rapperul a fost ucis marți dimineața intr-un club de bowling unde era insoțit de unchiul lui și colegul de trupa, Quavo.

- Un ofițer al Poliției Dej a recurs la un gest necugetat și s-a impușcat in cap, dupa doar cateva minute dupa ce a ajuns la serviciu. Barbatul a facut acest lucru in fața colegului sau caruia trebuia sa ii ia locul, cu arma din dotare, dupa ce a intrat in camera armelor.

- Conducerea Politiei Locale Bacau solicita Primariei Bacau sa acorde angajatilor institutiei spor pentru conditii vatamatoare de munca. Conform medicilor DSP care au stabilit conditiile de munca ale politistilor locali, ar fi vorba, printre altele de „febra musculara" pentru ca scriu prea mult la tastatura…