Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Piatra Neamt, Dragos Chitic, a declarat ca impreuna cu reprezentantii ISU Neamt incearca sa gaseasca cea mai buna solutie de prindere a maimutei care a evadat de la Gradina Zoologica. "Gradina zoologica este proprietate publica, dar este in administrarea unei firme private.…

- Este alerta in Piatra Neamt, dupa ce o maimuta de la Gradina Zoologica din oras a evadat, sambata, din cusca in timp ce era dusa la un control medical, animalul alergand pe strazile orasului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident spectaculos s-a petrecut in Grimsby, un oraș din comitatul Lincolnshire, regiunea Yorkshire, Anglia. Tanarul Baker a intrat frontal intr-o mașina parcata, a distrus-o, apoi s-a rasturnat. Nu a fost ranit grav, așa ca a putut sa fuga de la locul accidentului. Dar de aici povestea este uluitoare.…

- Marocanii sunt optimiști inaintea meciului cu Romania din Cupa Davis. Capitanul nejucator al echipei de tenis a Marocului, Mehdi Tahiri, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca e posibil ca echipa lui sa castige meciul cu Romania, desi nu este favorita. “E posibil sa castigam, e posibil…

- La data de 21 martie a.c., politisti de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, in urma activitatilor specifice desfasurate, au dispus retinerea unui barbat in varsta de 43 de ani, din Ramnicu Sarat. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca ieri,…

- Polițiștii din Gaești au avut parte de o noapte alba și de o urmarire mai ceva ca-n filmele de acțiune. Asta dupa ce un tanar de 20 de ani a accidentat grav o femeie pe trecerea de pietoni din Gaești și apoi a fugit. Avea și motiv. Anul trecut, fusese prins conducand fara permis și […] The post Urmarire…

- Bogdan Mihai Zuziac, de 36 de ani, din Serbauti, unul dintre cei mai cautați oameni din țara, a fost prins de politisti in Franta si extradat in Romania, fiind incarcerat in Penitenciarul Rahova. Acesta era cautat pentru viol.