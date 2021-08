Stiri pe aceeasi tema

- In perioada de26.07.2021-09.08.2021 va fi suspendat traficul rutier pe strada Vissarion Belinski, pe tronsonul cuprins intre strazile Ion Pelivan și Ion Creanga, in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de asfaltare a carosabilului, informeaza Primaria Municipiului

- Experții Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) precizeaza ca atacatorii trimit utilizatorilor mesaje de pe conturi false, care simuleaza un serviciu de asigurare a respectarii drepturilor de autor. Mesajul amenința utilizatorul cu inchiderea contului. „Atentie…

- ”Atenție la mesajele private primite pe Instagram!” Alerta emisa de CERT – RO. Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica atrage atenția asupra unui tip de atac. Atacatorii trimit utilizatorilor Instagram mesaje de pe conturi false, prin care urmaresc accesarea unui link. ”Atenție…

- Din cauza aglomerației care se formeaza intre sensul giratoriu din Piața Romana și sensul giratoriu de la Dedeman (intersecție Ștefan cel Mare cu 22 Decembrie), unii șoferi se incumeta pe ruta... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un copil de 2 ani a fost lasat incuiat in mașina, miercuri, pe o strada din Oradea. O persoana care l-a auzit plangand in hohote a cerut ajutorul pompierilor. Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Crișana” al județului Bihor a fost sesizat pentru salvarea unui copil in varsta de aproximativ…

- Imagini parca rupte din filmele de acțiune in regiunea rusa Irkutsk. Un barbat a fost impușcat de forțele de ordine dupa ce i-a atacat pe polițiști cu doua cuțite. Atenție, materialul video contine imagini care va pot afecta emoțional.

- Inspectoratul Național de Securitate Publica al IGP, informeaza ca se sisteaza traficul rutier pe strada Poștei, tronson cuprins intre strazile Doina și Putnei, pana la data de 31 iulie 2021 și pe strada Petru Rareș, prima banda, direcția de circulație spre strada Albișoara tronsonul cuprins intre Buna…